 الاحتلال الإسرائيلي يوجه تحذيرا نهائيا لسكان جباليا بالإخلاء الفوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يوجه تحذيرا نهائيا لسكان جباليا بالإخلاء الفوري

د ب أ
نشر في: الإثنين 24 مارس 2025 - 11:55 م | آخر تحديث: الإثنين 24 مارس 2025 - 11:55 م

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرا نهائيا للسكان غزة لإخلاء منطقة جباليا شمالي القطاع، وحثهم على الهروب بشكل فوري إلى الملاجئ المخصصة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن التحذير، الذي بثه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي باللغة العربية، جاء في أعقاب إطلاق الصواريخ الأخيرة من المنطقة باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وقال في التحذير: "هذا تحذير أخير قبل العمليات العسكرية. لأن المنظمات الإرهابية تطلق الصواريخ من المنطقة". 

وأضاف: "من أجل سلامتكم، يجب أن تنتقلوا جنوبا إلى الملاجئ المعروفة على الفور".


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