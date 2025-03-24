ترامب يعتزم فرض رسوم ثانوية على فنزويلا اعتبارا من 2 أبريل المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض رسومًا ثانوية، اعتبارا من 2 أبريل المقبل.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الاثنين، إن أي بلد سيشتري نفطا أو غازا من فنزويلا سيدفع لأمريكا رسوما قيمتها 25%.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على فنزويلا في حال رفضها استقبال مواطنيها بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وفعّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القانون حول «الأعداء الأجانب» الصادر في عام 1798 الذي يتيح توقيف وحبس وترحيل المواطنين الأجانب في إطار الإجراءات لمحاربة عصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبيرغ، يوم الجمعة الماضي، إنه «سيواصل التحقيق فيما إذا كانت إدارة ترامب قد خالفت أمره الذي يحظر مؤقتا استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 في عمليات الترحيل وذلك في أعقاب عدم إعادتها لطائرتين تقلان الفنزويليين».