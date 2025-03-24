الداخلية السورية تعلن إلقاء القبض على أحد المتورطين بجرائم في أحداث الساحل الأخيرة

أعلنت مديرية أمن ريف دمشق عن إلقاء القبض على شادي عادل محفوظ، أحد أبرز المطلوبين أمنياً، والمتهم بالمشاركة في جرائم حرب والتجنيد غير القانوني لصالح شعبة المخابرات العسكرية (الفرع 277) إبان فترة نظام الأسد.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان: «مديرية أمن ريف دمشق تلقي القبض على المجرم شادي عادل محفوظ، الذي عمل لدى شعبة المخابرات العسكرية فرع 277 زمن النظام البائد، والمسئول عن التجنيد لصالح شعبة الأمن العسكري، والمتورّط بجرائم حرب».

وأضافت أن «محفوظ شارك في الفترة الأخيرة مع فلول النظام البائد في استهداف القوات الأمنية والعسكرية في الساحل، وسيتم تقديمه للقضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

وزارة الداخلية: مديرية أمن ريف دمشق تلقي القبض على المجرم شادي عادل محفوظ الذي عمل لدى شعبة المخابرات العسكرية فرع 277 زمن النظام البائد والمسؤول عن التجنيد لصالح شعبة الأمن العسكري والمتورط بجرائم حرب حيث شارك في الفترة الأخيرة مع فلول النظام البائد باستهداف القوات الأمنية… pic.twitter.com/RgzCI91f24 — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 24, 2025

وتمكنت إدارة الأمن العام في دمشق، أمس الأحد، من القبض على عنصرين تابعين لنظام الأسد المخلوع، أحدهما شارك في «مجزرة التضامن»، والآخر كان يعمل لحساب ماهر الأسد في تصنيع حبوب الكبتاجون المخدّرة.

وبحسب «تلفزيون سوريا»، تداولت حسابات محلية على منصات التواصل الاجتماعي نبأ إلقاء القبض على المدعو ماهر حديد، أحد عناصر ميليشيا قوات الدفاع الوطني في شارع «نسرين» بحي التضامن، والمتهم بالمشاركة في ارتكاب جرائم قتل بحق المدنيين.

وظهر حديد، في العديد من الصور وهو يقف وسط جثث المدنيين في الحي، ما يبرز تورّطه في جريمة «مجزرة التضامن»، التي راح ضحيتها عشرات المدنيين بإشراف قائد الميليشيا «أمجد يوسف».

كما ألقى الأمن العام القبض أيضاً على المدعو مهند نعمان، أحد أبرز المقرّبين من ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام المخلوع، وأحد أكبر مُصنّعي مادة الكبتاجون المخدّرة على مستوى سوريا.

وينحدر «نعمان» من مدينة حرستا، وكان يُشرف على تصنيع الكبتاجون في أكثر من مصنع ضمن ريف دمشق والساحل السوري.

أبرز تلك المصانع كان داخل سفينة نقل معطّلة خارجة عن الخدمة ترسو قبالة الشواطئ السورية، حيث كانت تتم فيها عمليات تصنيع الكبتاجون وتحضيره للتصدير إلى خارج البلاد.



