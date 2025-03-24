سفيرة الاتحاد الأوروبي: نعمل مع مصر من أجل إيجاد حلول دائمة للمنطقة

قدمت السفيرة أنجلينا آيخهورست أوراق اعتمادها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بصفتها الرئيسة الجديدة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.

وقالت السفيرة آيخهورست: يشرفني أن أخدم كسفيرة للاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، وأتقدم بأحرّ تحياتي واحترامي العميق لشعب مصر.

وأكدت السفيرة أن الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان وثيقان، ويتمتعان بصداقة راسخة وعلاقات قوية في ظل تحديات جيوسياسية جسيمة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر، والمستثمر الأجنبي المباشر الأول فيها، مضيفة: نعمل معًا على إيجاد حلول دائمة للمنطقة.

وأضافت: "أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع شركائنا المصريين في الحكومة والمجتمع، نساءً ورجالًا، شبابًا وأصغر سنًا، في جميع أنحاء البلاد. مع شركائنا وأصدقائنا في جامعة الدول العربية، سنعزز تعاوننا في مواجهة التحديات الاستراتيجية المشتركة".

وشغلت أنجلينا آيخهورست منصب سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدي لبنان من عام 2011 إلى عام 2015، وعملت في سوريا والأردن. ومنذ عام 2015، شغلت منصب المديرة، ثم المديرة التنفيذية لأوروبا، في هيئة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، حيث عملت بشكل وثيق مع الممثلين السامي/نواب الرئيس للاتحاد الأوروبي، كاتبين آشتون، و فيدريكا موجيريني، وجوزيب بوريل.

وبين عامي 2015 و2019، شغلت منصب كبيرة المفاوضين، حيث ساعدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، موجيريني، في حوار بلجراد - بريشتينا، وعملت بنشاط منذ عام 2018 على القضية القبرصية ونهج الاتحاد الأوروبي تجاه شرق البحر الأبيض المتوسط. وتعمل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي منذ انطلاق عملية برشلونة في نوفمبر 1995.

وأنجلينا آيخهورست أوروبية، ولدت في هولندا وهي حاصلة على شهادات في القانون الدولي والشؤون السياسية والأدب العربي، وتتحدث إلى جانب لغتها الأم الهولندية اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعربية.