البرلمان العربي: الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال في غزة أكبر تهديد للمواثيق العالمية

أكد النائب علوي الباشا نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه الإرهابية التي يقوم بها في قطاع غزة والضفة الغربية دون حساب، وحالة الصمت الدولي والمعايير المزدوجة في التعامل مع هذه الجرائم، تمثل أكبر تهديد لجيمع المواثيق العالمية المعنية بحقوق الإنسان.

ودعا المجتمع الدولي، إلى وقفة جادة تعيد إلى القانون الدولي الإنساني مكانته واحترامه مرة أخرى.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، والذي نظمته لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، وذلك بمقر المجلس بالقاهرة.

وأشار علوي الباشا، إلى إن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام يأتي في ظل واقع مؤلم، تُنتهك فيه جميع حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحياة؛ بسبب المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الغاشم، وسط صمت دولي مخزي يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية.

وأكد أن البرلمان العربي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان في الوطن العربي وبالتجارب المتميزة للدول العربية وجهودها في هذا المجال، ومنها حاضنة هذه الفعالية مصر، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنشطة وتجارب الدول العربية الأخرى، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به مؤسسات جامعة الدول العربية المعنية بهذا الموضوع، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على تعزيز الشراكة والتنسيق مع هذه المؤسسات الفاعلة، والجهات الاقليمية والدولية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان.

وأعرب عن تقدير البرلمان العربي، لكل الدول العربية التي تفي بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتتابع تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن.

وأكد أن البرلمان العربي سيظل ظهيرًا برلمانيًا يوفر كافة أشكال الدعم البرلماني للمؤسسات العربية المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها لجنة الميثاق واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان على جميع المستويات.