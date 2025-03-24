رئيس جنوب أفريقيا يرد على ترامب وإيلون ماسك: اضطهاد البيض رواية كاذبة

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، اليوم الاثنين، إن الادعاء بأن البيض يتعرضون للاضطهاد في بلاده "رواية كاذبة تماما".

ويعد هذا التصريح أحدث محاولة من جانب رامافوسا للرد على المزاعم التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك وبعض جماعات الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا.

وجدد ماسك، المولود في جنوب أفريقيا، والذي دأب على اتهام حكومة البلاد التي يقودها السود بمعاداة البيض، ادعاءه في نهاية هذا الأسبوع في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن بعض الشخصيات السياسية في جنوب أفريقيا "تروج بنشاط للإبادة الجماعية للبيض".

وقال رامافوسا في رسالته الأسبوعية إلى الأمة "على مواطني جنوب أفريقيا ألا يسمحوا للأحداث خارج حدودنا أن تفرقنا أو تؤلبنا ضد بعضنا البعض".

وأضاف: "على وجه الخصوص، يجب أن نتحدى الرواية الزائفة تماما بأن بلدنا مكان يتعرض فيه أشخاص من عرق أو ثقافة معينة للاضطهاد".

ولم يذكر رامافوسا أسماء بعينها، بيد أن نفيه كان إشارة إلى مزاعم ترامب وآخرين بأن جنوب أفريقيا تسيء معاملة الأقلية البيضاء المعروفة باسم الأفريكان، عن طريق تشجيع الهجمات العنيفة على مزارعهم وإصدار قانون يهدف إلى الاستيلاء على أراضيهم.

كان ترامب وجه في أمر تنفيذي الشهر الماضي كل الوكالات الحكومية الأمريكية بـ "وقف المساعدات الخارجية أو المساعدة" لجنوب أفريقيا حتى تنهي مثل هذه الممارسات.

وقال الأمر أيضا إن واشنطن ستعزز إعادة توطين "اللاجئين الأفريكان الذين يهربون من التمييز القائم على العرق الذي ترعاه الحكومة، بما في ذلك مصادرة الملكية التمييزية العنصرية".