الكرملين: موسكو وواشنطن ترغبان المضي قدما لحل أزمة أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن موسكو وواشنطن ترغبان في المضي قدما نحو حل الأزمة الأوكرانية.

وأوضح بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن هناك تفاهما مشتركا حول حل الأزمة الأوكرانية، لكن هناك أيضا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به بشأن القضايا التقنية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف أن الجيش الروسي امتثل لأمر الرئيس فلاديمير بوتين بعدم مهاجمة منشآت الطاقة في أوكرانيا.

وتابع: "نتابع الوضع عن كثب. زملاؤنا الأمريكيون لديهم أيضا فرصة لمتابعة وتحليل الوضع أيضا".

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، محادثات روسية أمريكية لبحث سبل تسوية الحرب المتواصلة في أوكرانيا منذ أكثر من 3 سنوات.

يذكر أن المملكة العربية السعودية سبق أن استضافت عدداً من اللقاءات لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكان من أبرز اللقاءات، تلك التي جمعت في 18 فبراير الماضي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وكذلك لقاء بين روبيو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

ومنذ 24 فبراير 2022، بدأت روسيا عملية عسكرية تجاه جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.



