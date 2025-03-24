أيمن يونس: «الصنايعية» سبب أزمة الزمالك

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انتقد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، أداء الفريق الأبيض خلال مباراته ضد بتروجت في كأس عاصمة مصر.

وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام بتروجت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وأوضح يونس في تصريحات تلفزيونية أن قائمة الزمالك الحالية تضم لاعبين أقل من مستوى الفريق بالمقارنة مع أجيال تاريخية سابقة.

وتابع: "الزمالك طول عمره يضم نجوم وسوبر ستارز، ولاعبين مميزين، لكن عندما يتعلق الأمر بلاعبين صنايعية، ويؤدون فقط بشكل عادي فينعكس ذلك على النتائج".

ويرى نجم الزمالك السابق أن بطولة كأس عاصمة مصر، فرصة لبيسيرو مدرب الفريق من أجل تصحيح الأخطاء، لاسيما الدفاعية.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة قوية ضد سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.