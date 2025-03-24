الرئيس اللبناني يدعو إلى الابتعاد عن الطائفية والمذهبية الضيقة

دعا الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الاثنين، إلى الابتعاد عن الطائفية والمذهبية الضيقة ووضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.

وقال الرئيس عون، خلال استقباله اليوم وفدا من حزب الرامغافار برئاسة اواديس داكسيان، إن "إعادة النهوض بالبلد ليست بالأمر المستحيل إذا ما صفت النوايا، وتم الابتعاد عن الزواريب الطائفية والمذهبية الضيقة ووضعت مصلحة لبنان فوق كل اعتبار".

وأكّد على أهمية الوحدة إزاء المصلحة العامة والقضايا الداخلية والمصيرية لمواجهة التحديات لا سيما في ضوء الأحداث التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن "اللبنانيين، وأنتم من ضمنهم، لهم حقوق ولكن عليهم واجبات في إعادة وضع لبنان على السكة الصحيحة ليستعيد دوره السابق في محيطه".

وشدّد عون "على ضرورة أن يبقى أي اختلاف تحت سقف مصلحة الدولة والبلد"، منوهاً بما "يشكله الأرمن من قيمة مضافة للمجتمع اللبناني".

وحزب الرمغافار هو حزب سياسي ليبرالي تأسس عام 1921 وكان له لدى التأسيس منحى ثوري تحرري للدفاع عن الشعب الارمني المضطهد من قبل السلطات العثمانية، وعلى أثر مجازر قبل وأثناء وبعد الحرب العالمية الأولى، تمكن العديد من الأرمن الناجين من الهجرة والتوجه إلى دول عربية منها لبنان وسوريا.

يعتبر حزب الرامغافار في لبنان الممثل الثالث للبنانيين المنحدرين من أصل أرمني بعد حزب الطاشناق وحزب الهنشاق. وتعتبر مناطق بيروت وجبل لبنان مناطق تواجد الأرمن بكثافة والمعقل الحقيقي للحزب.



