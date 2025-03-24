جيش الاحتلال يعترف بالهجوم على مبنى تابع للصليب الأحمر جنوبي غزة: استهداف خاطئ

اعترف جيش الاحتلال بأنه شنَّ هجومًا على مبنى تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، صدر مساء الاثنين، إن قواته العاملة في رفح بجنوب قطاع غزة أطلقت النار على مبنى بعد أن تعرفت على من وصفهم بـ«مشتبه بهم» هناك، وادعى أن القوات شعرت بوجود تهديد للقوة.

وزعم جيش الاحتلال أنه لم تقع إصابات، وأن تعرض المبنى لأضرار ادعى أنها طفيفة، وقال إنه تبين أن الهوية خاطئة وأن المبنى تابع للصليب الأحمر.

وادعى جيش الاحتلال أنه لم تكن ملكية المبنى معروفة للقوة وقت إطلاق النار، متحدثًا عن أنه سيتم التحقيق في الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مبنى الصليب الأحمر في قطاع غزة، ما أدى إلى لحظة احتراق المبنى فيما علم الصليب الأحمر يرفرف فوقه.

اللحظات الأولى لقصف دبابات الاحتلال مقر الصليب الأحمر الدولي، غرب رفح جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/Y56GEnCJ2t — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 24, 2025



والصليب الأحمر هو منظمة إنسانية دولية تُعنى بتقديم المساعدات الطبية والإنسانية في مناطق النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.