زعمت مصادر إسرائيلية أن المفاوضات مع حركة حماس لم تحرز أي تقدم، حيث لم تُبدِ الحركة استعدادًا للعودة إلى طاولة التفاوض أو مناقشة الخطة التي طرحها المبعوث الأمريكي ويتكوف.

في المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تناولت التطورات الإقليمية، مع التركيز على قضية إطلاق سراح الرهائن وتجدد القتال في قطاع غزة، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وأكد روبيو، وفقا للبيان الرسمي، دعم الولايات المتحدة "الثابت" لإسرائيل وسياساتها.

ويأتي هذا في ظل استعدادات إسرائيل لتوسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وتشمل خطة ويتكوف، التي تم إعدادها بوساطة دولية، تبادل الأسرى الإسرائيليين مقابل مساعدات إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت.

لكن صحيفة معاريف الإسرائيلية زعمت أن حماس لم توافق بعد على المبادئ الأساسية لهذه الخطة.

ويأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال هجومه على ثلاث مستويات، حيث يعتمد استهداف القيادة السياسية والأمنية والمدني؛ إذ اغتيل ستة من أعضاء المكتب السياسي لحماس في غزة حتى الآن.

كما عمد الاحتلال إلى تعطيل البنية القيادية للحركة؛ من خلال عمليات موجهة تهدف إلى شل قدرة حماس على إدارة شئونها عسكريًا، وذلك من خلال تحديد الأهداف بواسطة جهاز الشاباك، وتنفيذ الاغتيالات عبر الجيش الإسرائيلي اعتمادًا على معلومات استخباراتية دقيقة.

وبحسب الصحيفة، يعمل على التحضير لعملية عسكرية برية؛ حيث بدأت الفرقة 36 بالانتقال من الجبهة الشمالية مع لبنان إلى قطاع غزة استعدادًا لتنفيذ عمليات ميدانية.

وتأمل القيادة العسكرية الإسرائيلية أن يؤدي استهداف قيادات حماس إلى إضعاف قدراتها البشرية والتنظيمية، مما يجعل من الصعب على الحركة استعادة قوتها العسكرية والإدارية على المدى البعيد.