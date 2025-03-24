خبراء: الطقس الجاف يؤجج حرائق غرب اليابان

امتدت حرائق الغابات إلى اثنتين من المقاطعات الواقعة بغرب اليابان، اليوم الاثنين، رغم جهود الإطفاء التي استمرت طوال الليل، حيث طلبت الحكومتان المحليتان مما يقرب من 2800 شخص الخروج من المنطقة.

وقال الخبراء إن الطقس الجاف والأوراق الجافة المتساقطة على الأرض في الغابات تعد أسبابا محتملة لحرائق الغابات في أوكاياما وإيماباري، حسب وكالة (أ ب).

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن مروحيات قوات الدفاع الذاتي البرية شاركت صباح اليوم الاثنين، في الجهود المبذولة من أجل السيطرة على الحريق، بناء على طلب من حكومتي مقاطعتي أوكاياما وإيهيمي.

وقد أتى الحريق الذي اندلع أمس الأحد في مقاطعة أوكاياما، على 250 هكتارا من الأراضي في المجمل بمدينتي أوكاياما وتامانو، فيما اجتاح الحريق الذي اندلع في مقاطعة إيهيمي 119 هكتارا بمدينة إيماباري، عند حوالي الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين.

وذكرت السلطات المحلية أنه رغم عدم الإبلاغ عن تسجيل أي إصابات في أي من المنطقتين، إلا أن هناك العديد من المنازل التي احترقت في أوكاياما.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) بتضرر ستة منازل في مدينة أوكاياما، حيث نشب حريق في جبل كايجارا وأتى على 250 هكتارا (600 فدان) من الغابات.

وفي إيماباري، في مقاطعة إيهيمي في جزيرة شيكوكو الرئيسية، أدى الحريق إلى إصابة رجل إطفاء بجروح طفيفة، وفقا لوكالة (أ ب).

وقام رجال الإطفاء والمروحيات التابعة للجيش برش المياه، لكن لم يتم إخماد النيران في المقاطعتين حتى بعد ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلى.