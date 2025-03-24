قذيفة مدفعية إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان

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استهدفت قذيفة مدفعية إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الإثنين، أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان.

وبحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، سقطت قذيفة مدفعية إسرائيلية على أطراف بلدة شبعا الجنوبية.

وحلّق الطيران المسير الإسرائيلي بعد ظهر اليوم في أجواء العاصمة بيروت وصولاً إلى ضاحيتها الجنوبية وبلدة عرمون في جبل لبنان ومنطقة خلدة جنوب بيروت، على علو منخفض.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي.

ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي. ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.