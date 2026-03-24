محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة وكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب الأثرية

أجرى اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية بمدينة سمنود تفقد خلالها مسار العائلة المقدسة، والذي يُعد إحدى أهم المحطات التاريخية للرحلة المقدسة، إذ مكثت به السيدة العذراء والسيد المسيح عليهما السلام لمدة 17 يومًا قبل استكمال مسيرتهما، في إطار توجه المحافظة لإحياء المقاصد الدينية وتعظيم الاستفادة من مواقعها التراثية.

وخلال الجولة، استمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي حول أعمال التطوير التي شهدها المسار، والتي حولته من منطقة عشوائية إلى ممر حضاري متكامل، شمل طلاء واجهات المباني، وتوحيد اللافتات، ورصف الطريق بالكامل بالإنترلوك، وتجميل الميدان الرئيسي، إلى جانب تطوير واجهات دور العبادة وتركيب كاميرات المراقبة، لتصبح محافظة الغربية من أوائل المحافظات التي انتهت من تطوير هذا المسار الحيوي قبل خمس سنوات.

وتفقد اللواء علاء عبدالمعطي، كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب الأثرية، حيث كان في استقباله القمص أبانوب لويس والقمص بيشوي.

واستمع إلى شرح وافٍ حول المقتنيات الأثرية داخل الكنيسة، والتي تضم البئر المقدس الذي شربت منه العائلة المقدسة، والماجور الحجري الذي استخدمته السيدة العذراء، إلى جانب عدد من الأيقونات والمقتنيات ذات القيمة التاريخية والدينية الكبيرة.

وأكد المحافظ، أن سمنود تمتلك مقومات سياحية وأثرية متميزة يجب تعظيم الاستفادة منها، موجهًا بضرورة تسليط الضوء على هذه المواقع والترويج لها بالشكل الذي يليق بقيمتها، مع الاستمرار في أعمال التطوير والصيانة للحفاظ على هذا الإرث الحضاري، بما يسهم في تنشيط السياحة ودعم الهوية التاريخية لمحافظة الغربية.