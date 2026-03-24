قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، جويل روبين، إن ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة استأنفت المحادثات مع طهران قد يكون خطوة لتهدئة الأسواق مع ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف روبين، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه "لن يتفاجأ" إذا كانت الولايات المتحدة على تواصل مع المسئولين الإيرانيين.

وتابع: "لكنهم قد لا يتحدثون مع أي شخص بصراحة تامة، وكل ما في الأمر هو محاولة إرسال إشارات للأسواق لكي تهدأ".

وقال روبين إن "الرئيس يعي أن أسعار الغاز ترتفع، وأن هناك تزايد في تكدس النفط عبر مضيق هرمز، ويحتاج لفعل شيء لمحاولة إبطاء هذا الأمر".

وكان ترامب، قد صرح بأن المحادثات المتجددة مع طهران بدأت فور تهديده بقصف البنية التحتية للطاقة في إيران، قبل أن يعلن لاحقاً عن تأجيل تلك الضربات.

ونفت إيران إجراء أي محادثات مع واشنطن، معتبرة ادعاءات ترامب محاولة لخفض أسعار الطاقة وكسب الوقت للخطط العسكرية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الاثنين، تأجيل استهداف محطات الطاقة وبنى تحتية أخرى في إيران لمدة 5 أيام، في حال لم تفتح طهران مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

أطلقت إيران وابلاً صاروخيًا على إسرائيل، بلغ سبع موجات خلال عشر ساعات منذ منتصف ليل الاثنين إلى الثلاثاء.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن أضراراً تم تسجيلها في عدد من المواقع في إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب، حيث تم تسجيل إصابات وأضرار في مبان، بحسب شبكة الشرق السعودية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الأضرار التي لحقت بوسط تل أبيب، سببها رأس حربي إيراني يحتوي على نحو 100 كيلوجرام من المتفجرات، وذلك بعد اعتراض صاروخي.

وأضافت أن هذا الرأس الحربي ألحق أضراراً بالمنازل والسيارات في أحد الشوارع السكنية، دون تسجيل إصابات خطيرة.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تبحث عن محاصرين في مبنى في تل أبيب، وعثرت على أشخاص في ملجأ في مبنى آخر متضرر، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من تل أبيب، مبان متضررة وألسنة لهب ودخاناً كثيفاً، بينما كانت فرق الطوارئ تعمل في الموقع.

وذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء الهجوم الصاروخي الإيراني في تل أبيب.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه هاجم أكثر من 3 آلاف هدف تابع للنظام الإيراني ضمن العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "زئير الأسد".

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أنه خلال أمس الاثنين وليلة الثلاثاء، نفذ موجات من الهجمات على مواقع صواريخ في غرب ووسط إيران ومقار في طهران، مشيرا إلى أنه يواصل تعميق استهداف جميع منظومات وقدرات النظام الإيراني، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي "أكمل بتوجيه استخباراتي من شعبة الاستخبارات العسكرية، أمس موجة هجمات واسعة على بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في قلب طهران".