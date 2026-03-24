بريطانيا تتعهد بـ3 ملايين جنيه إسترليني إضافية لدعم أفغانستان

أعلنت المملكة المتحدة، أنها بصدد تقديم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني (نحو 3.8 ملايين دولار) لأفغانستان، تستهدف الفئات المتضررة من الكوارث الطبيعية والهزات والزلازل الأخرى في البلاد.

ونقلت المنصة الإعلامية الأفغانية المستقلة "ذا كابول تربيون" عن ريتشارد ليندسي، المبعوث البريطاني الخاص لدى أفغانستان، قوله اليوم الثلاثاء، إن هذه الأموال سوف تخصص لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، ودعم المجتمعات الأكثر هشاشة في مختلف أنحاء البلاد.

وبذلك، يرتفع إجمالي المساعدات الثنائية البريطانية لأفغانستان خلال العام المالي الحالي إلى 154 مليون جنيه إسترليني (نحو 195 مليون دولارا)، في إطار جهود تستهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.