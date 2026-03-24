قطر تستأنف العمل الحضوري بعد توقف الهجمات الإيرانية

أعلنت قطر، الثلاثاء، استئناف العمل الحضوري في المؤسسات العامة بعد نحو 3 أسابيع من العمل عن بعد، بسبب الهجمات الإيرانية التي توقفت خلال الأيام الماضية.

وأفادت صحيفة الراية القطرية، ببدء العودة إلى مقار العمل اعتبارا من الثلاثاء، في مختلف الجهات الحكومية، عقب قرار رسمي بإعادة العمل إلى طبيعته.

وقال متحدث الخارجية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي بالدوحة، إن قرار عودة العمل الحضوري اتخذ "بعد استشارة أمنية"، مؤكدا أنه لا يمكن "تعطيل الحياة إلى ما لا نهاية".

وأوضح أن قطر لم تتعرض لهجمات خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا جاهزيتها لأي تطورات، وأن لديها "خطط طوارئ".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد أعلنت الاثنين، عودة العمل إلى طبيعته في كافة الجهات الحكومية، اعتباراً من 24 مارس 2026.

وفي 28 فبراير الماضي، أقر مجلس الوزراء العمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية، وذلك بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، ورد طهران على إسرائيل وما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في المنطقة بينها قطر.

وفي 8 مارس، أقرت قطر الاستمرار في تطبيق نظام العمل عن بُعد بما لا يتجاوز 70 بالمئة من العدد الإجمالي من الموظفين في كل جهة، مع إعطاء الأولوية للأمهات والأشخاص وحتى إشعار آخر.

ولم تعلن قطر حصيلة محدثة لهجمات طهران حتى صباح الثلاثاء، لكن بحسب رصد وإحصاء الأناضول لبيانات وزارة الدفاع، تم التصدي لـ206 صواريخ و87 مسيّرة على الأقل ومقاتلتين.

وكان آخر هجوم إيراني في 19 مارس الجاري عقب "استهداف طهران بصواريخ منطقة رأس لفان الصناعية"، الاستراتيجية لقطاع الطاقة محليا وعالميا.