بريطانيا تستدعي السفير الإيراني بعد اتهام شخصين بالتعاون مع جهاز استخبارات أجنبي

استدعت وزارة الخارجية البريطانية سفير إيران لدى المملكة المتحدة سيد علي موسوي، على خلفية توجيه اتهامات لشخصين بالاشتباه في تقديمهما مساعدة لجهاز استخبارات أجنبي.



وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان - أن الاستدعاء جاء بتوجيه من وزير الخارجية البريطاني، وأن الخطوة جاءت بعد توجيه اتهامات لشخصين، أحدهما إيراني الجنسية والآخر يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، للاشتباه في تقديمهما مساعدة لجهاز استخبارات أجنبي.



وأكدت الحكومة البريطانية أن الأمن القومي يظل أولوية قصوى، مشددة على أنها تتعامل بجدية كبيرة مع التهديدات المرتبطة بإيران أو الجهات التي تعمل لصالحها.



وأضاف البيان أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين البريطانيين، بما في ذلك كشف ما وصفته بالأنشطة الإيرانية “المتهورة والمزعزعة للاستقرار” داخل المملكة المتحدة وخارجها.

