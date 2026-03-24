وكيل سيسكو يهاجم كاريك ويطالب بإنصاف اللاعب

أثار وكيل أعمال المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو حالة من الجدل داخل أروقة مانشستر يونايتد، بسبب طريقة التعامل مع اللاعب من قبل الجهاز الفني بقيادة مايكل كاريك.

ورفض وكيل اللاعب تصنيف موكله تحت مسمى "البديل الخارق"، مؤكدًا أن سيسكو يطمح للمشاركة بشكل أساسي في عدد أكبر من المباريات، خاصة بعد انتقاله مقابل 74 مليون جنيه إسترليني وتقديمه مستويات لافتة.

ونجح سيسكو في تسجيل 9 أهداف خلال موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب انضمامه من لايبزيج، كما كان له تأثير واضح في نتائج الفريق بعد رحيل المدرب روبن أموريم في يناير الماضي.

وشارك اللاعب في 13 مباراة أساسيًا ومثلها كبديل، إلا أنه تألق بشكل خاص عند دخوله من على مقاعد البدلاء، حيث سجل أهدافًا حاسمة أمام فولهام وإيفرتون، بالإضافة إلى هدف التعادل القاتل أمام وست هام يونايتد، وهدف مؤثر ضد أستون فيلا.

من جانبه، شدد وكيله على أن اللاعب يستحق وصف "المهاجم المتكامل" بدلًا من حصره في دور البديل، مشيرًا إلى قدرته على التسجيل سواء بدأ اللقاء أو شارك خلاله.

وتزايدت الدعوات داخل النادي لمنح سيسكو فرصًا أكبر في التشكيل الأساسي، خاصة أنه لم يبدأ سوى مباراتين فقط تحت قيادة كاريك، رغم تألقه اللافت في الفترة الأخيرة.