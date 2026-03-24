زيلينسكي: مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء هجمات روسية على أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة أشخاص، على الأقل، وإصابة العشرات، بينهم أطفال، جراء هجمات جوية روسية استهدفت مناطق متفرقة من أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، على تطبيق تليجرام، "بلغ إجمالي عدد الطائرات المسيرة الهجومية التي تم إطلاقها أكثر من 390 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى 34 صاروخا من طرز مختلفة، منها باليستية، وصواريخ كروز، وقنابل انزلاقية".

وأضاف زيلينسكي أن أضرارا لحقت بـ 11 منطقة، وأن عددا كبيرا من الأشخاص أصيبوا بجروح.

وأفادت السلطات بتضرر مبان سكنية شاهقة في مدن زابوريجيا وبولتافا ودنيبرو، مع اندلاع حرائق.

وفي منطقة خاركيف شرقي البلاد، لقي راكب يبلغ من العمر 61 عاما حتفه داخل قطار استهدفته طائرة مسيرة.

وفي دنيبرو، أصيب 12 شخصا على الأقل بجروح جراء استهداف مبنى مكون من 14 طابقا.

وشدد زيلينسكي على ضرورة تعزيز أنظمة الدفاع الجوي، محذرا من أن الدعم الدولي لأوكرانيا يجب ألا يتراجع، خاصة في ظل انشغال المجتمع الدولي بالحرب في إيران.

كما أكد زيلينسكي أن أوروبا يجب أن تكون قادرة على إنتاج كميات كافية من صواريخ الدفاع الجوي، داعيا إلى تنفيذ الاتفاقات القائمة بشكل كامل.