قائد الجيش الإندونيسي: العثور على أشياء من غواصة حربية مفقودة



قال قائد القوات المسلحة الإندونيسية، إن فرق البحث عثرت على أشياء من غواصة حربية إندونيسية فقدت قبالة سواحل جزيرة بالي.



وقال المارشال الجوي هادي تجيجانتو، إن الأشياء تشمل زجاجة زيت تشحيم وجهازا يحمي طوربيدا، وأضاف أن "الأشياء التي تم العثور عليها بالقرب من آخر موقع للغواصة يعتقد أنها أجزاء من الغواصة"، وتابع: "هذه الأشياء لم تكن لتخرج من الغواصة أبدا ما لم يكن هناك ضغط".



وفُقد الاتصال بالغواصة "كيه آر آي نانجالا-402" ألمانية الصنع على بعد حوالى 95 كيلومترا شمالي بالي في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الماضي خلال تدريبات على هجوم بالطوربيدات شارك فيه أفراد الطاقم البالغ عددهم 53.



وأوضحت البحرية يوم الخميس أن الأكسجين الموجود على متن الغواصة قد يستمر حتى وقت مبكر من اليوم السبت.