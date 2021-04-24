ريهام حجاج تعلق على انتقادات ظهورها بلبس صعيدي في «وكل ما نفترق»

علقت الفنانة ريهام حجاج على التعليقات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حول تنكرها في زي رجل صعيدي وظهورها بـ"قٌصة" خلال أحداث مسلسل "وكل ما نفترق".

وكتبت ريهام حجاج عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "هي الناس اللي بتقول إن شخصية زينب ولد صعيدي بقُصة !! بتخترعوا ليه يعني لو اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل أكيد إزاي هعمل دور راجل الشخصية اسمها زينب".

وأضافت حجاج: "زينب يعني زوزو " بنت" وأول ظهور ليا في الحلقة الأولى يعني مش مفاجأة وطبيعي لو بنت شعرها كدة ولبست عمة هيطلع ليها قصة ومش معنى إنها صعيدية يبقى لازم يبقى شعرها كيرلي زي شخصية مأمونة البنات الصعايدة القمر".

تدور أحداث المسلسل حول قصة نور، والتي تقرر عائلة زوجها حسام التخلص منها بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود نور للحياة وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة والانطلاق في مغامرة بين الماضي والحاضر رفقة شقيقتها زينب.