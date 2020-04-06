وفاة أكبر المعمرين من الناجين من هجوم بيرل هاربور في الولايات المتحدة

توفي كلايتون شينكيلبيرج، الذي كان يُعتقد أنه أكبر ناجٍ عمرا في الولايات المتحدة من الهجوم على بيرل هاربور، عن عمر ناهز 103 أعوام، في أحد منشآت رعاية المسنين في سان دييجو.

وذكرت صحيفة "سان دييجو يونيون تريبيون" أن شينكيلبيرج وُلد قبل عام من انتشار الأنفلونزا الإسبانية في البلاد، وشمل عامه الأخير مواجهة مع الوباء الحالي "كوفيد 19" الذي أصيب به لكنه لم تظهر عليه أعراض المرض، وفقا لأفراد من أسرته.

وبين تفشي هذين المرضين، واجه شينكيلبيرج أحد أكثر الأيام الصعبة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، وهو هجوم 7 ديسمبر 1941 على بيرل هاربور الذي دفع الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الثانية.

وبعد الحرب ، بقي في البحرية لمدة عقدين آخرين، وتزوج وقام بتربية سبعة أطفال، واستقر في النهاية في سان دييجو.