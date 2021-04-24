ثوران بركان جنوب غرب اليابان دون ورود أنباء عن إصابات

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ثوران بركان جبل ساكوراجيما في جنوب غرب اليابان مساء اليوم؛ ما أدى إلى ارتفاع عمود من الدخان على ارتفاع 2.3 كيلومتر فوق فوهة البركان.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن وكالة الأرصاد أصدرت تحذيرًا من اندلاع البركان، وحثت سكان مدينتي كاجوشيما وتاروميزو في محافظة كاجوشيما على حماية أنفسهم من التأثير المحتمل للنشاط البركاني.

وقالت السلطات المحلية إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات جراء الثوران.

ويعتبر ساكوراجيما، أحد أكثر البراكين نشاطًا في اليابان، وتسبب ثورانه عام 1914 في تدفق الحمم البركانية لتتصل جزيرته بشبه جزيرة أوسومي.