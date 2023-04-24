مهرجان أفلام السعودية يصدر كتاب الشاعر في مرآته في دورته التاسعة

يصدر مهرجان أفلام السعودية في الدورة التاسعة، كتابا بعنوان "الشاعر في مرآته.. أندري تاركوفسكي" ترجمة منير العليمي، الذي يحتوي على حوارات مختارة أُجريت مع المخرج الروسي أندري تاركوفسكي، أحد رواد ومؤسسي السينما الشعرية.

هذه الحوارات، التي تغطّي زمنيّاً فترة اشتغال تاركوفسكي من أوائل الستينيات حتى مرحلة ما قبل وفاته بمدّة قصيرة، تشمل تجربته مع أفلامٍ وُصِفت يوماً بالغموض والنخبوية، منها: "طفولة إيفان"، و"أندريه روبليف"، و"سولاريس"، و"ستالكر"، و"المرآة"، و"نوستالجيا".

منير العليمي مترجم وشاعر تونسي، حاصل على جائزة أيام قرطاج الشعرية عن مجموعته "مقبرة على قيد الحياة"، وله العديد من الترجمات والإصدارات الشعرية.

يذكر أن مهرجان أفلام السعودية تبنى برنامجاً منتظماً لإصدار الكتب بأهداف مستدامة، بشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام في وزارة الثقافة، وتنظيم جمعية السينما، وذلك بهدف رفد المكتبة السعودية والعربية بالكتب المتخصصة في مجال السينما، وستكون إصدارات هذه الدورة عن دار "جسور الثقافة للنشر والتوزيع".