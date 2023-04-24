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قررت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع إدارة المسابقات تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة، توقيع مجموعة من العقوبات للجولة الـ26 للدوري.

وشهدت مباراة الأهلي وسموحة عقوبة بإيقاف محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر 3 مباريات بعد الطرد المباشر الذي تعرض له خلال المباراة.

- سموحة والاهلى

- إيقاف اللاعب محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي ثلاثة مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة..

إنبى وأسوان: -إيقاف اللاعب أحمد أمين قاسم من انبى مباراة للطرد لسابق انذاره.-إيقاف كل من على فتحى وإسلام جمال ثنائي فريق اسوان مباراة للطرد لسابق الإنذار والثانى منع فرصة محققة.

- طلائع الجيش وفيوتشر

إيقاف اللاعب محمود مرعي لاعب فيوتشر مباراة للطرد لسابق إنذاره.

- المصرى والاسماعيلى

-إيقاف الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري مباراتين للطرد لمابدر منه تجاه الحكم.-توقيع غرامة مالية على النادى المصرى قيمتها عشرون ألف جنيها وحرمان ١٩ مشجع من الحضور لمدة مباراتين وذلك للسباب الجماعى تجاه الحكم.

-سيراميكا والإتحاد

-إيقاف معين الشعبانى المدير الفني لنادي سيراميكا مباراة للطرد للاعتراض.

-إيقاف حسن نصر مدرب حراس مرمى سيراميكا مباراة للطرد للاعتراض..-إيقاف اللاعب محمد حسن هاشم من سيراميكا ثلاثة مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة