اتفاق بين الهند ومجموعة دول الكاريبي على عقد قمة تجارية سنوية

اتفقت الهند ومجموعة دول الكاريبي (كاريكوم)، التي تضم 15 دولة، على تنظيم قمة تجارية كل عام، لبحث سبل دعم التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

وذكر سوبرامنيام جاي شانكار وزير الخارجية الهندي، في تصريحات خلال زيارته لمقر المجموعة في غويانا، أن بلاده اتفقت مع دول (كاريكوم) على عقد قمة تجارية سنوية، لافتا إلى أن عقدها سيكون بالتناوب بين الهند وبلد كاريبي.

من جهته، دعا جاي شروف رئيس الاتحاد الصناعي الهندي، خلال الزيارة، إلى مزيد من التعاون بين بلاده ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن "الهند وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشترك في التطلعات والتحديات المشتركة، حيث كانت هناك العديد من المبادلات السياسية على الرغم من المسافة التي تفصل بينها".

كما أوضح أن الصناعة الهندية تسعى جاهدة لتعزيز وجودها في أسواق أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن مجالات التعاون متعددة لاسيما بعد الاكتشافات الأخيرة للنفط والغاز بالمنطقة، فضلا عن مجالات أخرى كالزراعة والإنتاج الغذائي.

يذكر أن مجموعة دول الكاريبي تشمل كلا من أنتيغوا وباربودا، الباهاما، باربادوس، بليز، دومينيكا، غرينادا، غيانا، هايتي، جامايكا، مونتسرات، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وغرينادين، سورينام، وترينيداد وتوباغو.