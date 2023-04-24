الأردن يقرر إبقاء البعثة الدبلوماسية في السودان

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي أن الوزارة قررت إبقاء البعثة الدبلوماسية الأردنية في السودان مع ضمان تواجدهم في منطقة آمنة ضمانا لسلامتهم.



وقال المجالي - في تصريحات إعلامية اليوم /الإثنين/ - إن اتخاذ قرار بقاء البعثة الدبلوماسية في السودان؛ يأتي لمتابعة الأوضاع والتطورات التي تشهدها السودان، وتقديم أي تسهيلات لأي مواطن أردني ما زال متواجدا في السودان.



وكشف أن البعثة الدبلوماسية أشرفت على تأمين انتقال الأردنيين من الخرطوم لمدينة بورتسودان.

وأشار إلى أن السفير الأردني سائد الردايدة والبعثة الدبلوماسية رافقوا أبناء الجالية الأردنية خلال رحلتهم التي بلغت قرابة 1200 كلم لوداع طائرات سلاح الجو الملكي التي أقلتهم من مطار بورتسودان إلى الأردن.



ووصلت إلى مطار ماركا العسكري، بعد منتصف الليل أمس، طائرات الإجلاء الأربعة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، من مطار بورتسودان الدولي في السودان.



وتحمل الطائرات الأربعة على متنها 343 مواطناً من أبناء الجالية الأردنية ورعايا من الأشقاء في دولة فلسطين والعراق وسوريا، وألمانيا.



وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قد أعدت خطة إجلاء بالتعاون مع وزارة الخارجية وشئون المغتربين ووزارة الداخلية ودائرة المخابرات العامة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وتم تنفيذها من خلال خلية الأزمة الوطنية المشتركة التي تم تشكيلها منذ بداية الأزمة في السودان.



تأتي جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بتسيير الطائرات، بالتشارك مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خدمة للمواطنين الأردنيين أينما كانوا وفي كافة الظروف الطارئة.