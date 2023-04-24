الرجاء يطرح تذاكر مباراة الأهلي ويحفز جماهيره

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أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي عن بدء طرح تذاكر مباراة الفريق ضد النادي الأهلي التي تقام السبت المقبل.

ويجدد فريقا الرجاء والأهلي المواجهة بينهما مساء السبت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء بعدما تقابلا السبت الماضي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلي بهدفين دون رد.

وعبر حسابه الرسمي على "تويتر" أشار الرجاء إلى رابط حجز التذاكر إلكترونيا بالنسبة لجماهيره مع عبارات تحفيزية من أجل ضمان حضور جماهيري حاشد للمواجهة الصعبة، حيث علق الحساب الرسمي قائلا: "مواجهة حاسمة بانتظارنا.. التذاكر متاحة هنا".

وكان الأهلي قد تغلب على الرجاء بهدفي محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي، ليقترب الأحمر خطوة كبيرة من التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

يذكر أن المتأهل عن مواجهة الأهلي والرجاء، سيلاقي الفائز من شبيبة القبائل الجزائري والترجي التونسي، علماً بأن الأخير حقق انتصارا ثمينا خارج ملعبه في ذهاب ربع النهائي بهدف دون رد.