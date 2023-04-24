المخرج حسين مجدي: مسلسل المحمية وجبة دسمة للأطفال

كشف المخرج حسين مجدي، مخرج مسلسل "المحمية"، تفاصيل وأهداف المسلسل.

وقال خلال لقاء لبرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، أن الغرض من عرض مسلسل "المحمية"، هو تقديم عمل فني هادف يجذب إنتباه الأطفال من حيث الحفاظ على البيئة.

وأضاف أن الحلقات كانت تتضمن تقديم النصائح والمعلومات للأطفال؛ والأخلاقيات السليمة.

وأكد أن مسلسل "المحمية"، هو بمثابة "وجبة دسمة"، تناقش قضايا في المجتمع بشكل فكاهي.

وأكد أنه يرفض السلوكيات الخاطئة لأعمال الكارتون لبعض الدول الخارجية، لافتًا إلى أن مسلسل "المحمية"، ينافس الكثير من الأعمال الكارتونية ولكن بالسلوكيات والقيم الأخلاقية السليمة.

يشارك في أصوات شخصيات مسلسل المحمية عدد كبير من صناع الدوبلاج وهم: زياد الجندي، ولمى هاني، وأحمد خالد الشرقاوي، جهاد أبوالعينين، جلال الهجرسي وآلاء جاويش، وأسامة فوزي، وإياد الجندي، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزى، ومعتز الشاذلي، من إخراج أحمد مهدي وحسين مجدي، وسيناريو وحوار باسل مجدي