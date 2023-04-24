قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الاثنين، إن مراكز الشباب تواصل استقبال المواطنين من جميع الفئات والمراحل العمرية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة دكتورة صفاء الشريف، وتحت عنوان "العيد أحلى بمراكز الشباب" لإدخال البهجة والسرور على المواطنين والشباب أثناء عيد الفطر.



وأثنى المحافظ على المبادرة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ بهدف جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، كونها مراكز تنويرية جاذبة للنشء والشباب، وتعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب في مجال تقديم خدمة للنشء والشباب والمواطنين، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية.



وكلف الشريف، المختصين بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لاستمرار رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بالإسكندرية لاستقبال المواطنين، وإتاحة جميع الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها.



وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن مراكز الشباب استقبلت مليون و656 ألفًا من الجماهير والأعضاء والمصطافين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث استقبلت مراكز الشباب خلال اليوم الأول من العيد نحو 505 آلاف مواطن، وفي اليوم الثاني نحو 565 ألف مواطن، وفي اليوم الثالث نحو 502 ألف مواطن.



وتضمنت فعاليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي للأهالي القاطنين في النطاق الجغرافي لمركز الشباب، والتي تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، وتتنوع الألعاب الرياضية والأنشطة الترفيهية وملاهي الأطفال، كما يتم توزيع هدايا على الأطفال، وامتدت الاحتفالات من داخل المركز إلى الشوارع والمناطق المحيطة بالمركز لمشاركة الأهالي والمواطنين فرحتهم بالعيد.