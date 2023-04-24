توتنهام يقيل مدربه ستيليني بعد الهزيمة أمام نيوكاسل

أعلن نادي توتنهام هوتسبير، اليوم الاثنين، إقالة مدربه المؤقت كريستيان ستيليني بعد 24 ساعة من الهزيمة المهينة على ملعب نيوكاسل يونايتد 1 /6، أمس الأحد، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعقدت آمال توتنهام في بلوغ النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا جراء هذه الهزيمة.

وتولى ستيليني تدريب توتنهام في أعقاب إقالة المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي الشهر الماضي، بعد أن عمل مساعدا له. وقرر توتنهام تعيين ريان ماسون في منصب المدير الفني حتى نهاية الموسم.

وقال دانييل ليفي رئيس مجلس إدارة توتنهام: "كان الأداء أمس الأحد ضد نيوكاسل غير مقبول على الإطلاق ، كان من المدمر رؤية الأمر ، يمكننا النظر في العديد من الأسباب لحدوث ذلك ، وبينما يجب أن أتحمل أنا ومجلس الإدارة والمدربين واللاعبين المسؤولية الجماعية ، فإن المسؤولية تقع على عاتقي في النهاية".

وأضاف: " سيترك كريستيان دوره الحالي مع طاقمه التدريبي ، تدخل كريستيان في مرحلة صعبة في موسمنا وأود أن أشكره على الطريقة الاحترافية التي تعامل بها مع طاقمه التدريبي خلال مثل هذا الوقت الصعب ، نتمنى له ولطاقمه التوفيق".

وأشار: " سيتولى ريان ماسون مهام مدرب الفريق بشكل فوري ، يعرف ريان النادي واللاعبين جيدًا ، سنقوم بنشر تحديث حول المزيد عن طاقمه التدريبي في الوقت المناسب". و

ختم ليفي بالقول: "التقيت مع اللاعبين اليوم والفريق مصمم على العمل معًا لضمان أفضل نهاية ممكنة للموسم ، نحن واضحون ، نريد تقديم العروض التي تكسب دعمكم المذهل".