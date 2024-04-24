موناكو يواصل سلسلة الانتصارات في الدوري الفرنسي

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واصل موناكو اليوم الأربعاء نغمة الانتصارات بالفوز على ليل بهدف نظيف في إطار الجولة 29 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (الليج آ).

سجل هدف الفوز لموناكو لاعب الوسط يوسف فوفانا ليرتفع رصيد الفريق إلى 58 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن باريس سان جيرمان في الصدارة.

بينما تجمد رصيد ليل عند 52 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى في نفس الجولة، سقط نيس في فخ التعادل أمام مارسليا (2-2).

تقدم المهاجم النيجيري تيريم موفي لنيس (ق13) من المباراة وأدرك الظهير الفرنسي جوناثان كلاوس التعادل لصالح مارسيليا (ق31).

وأضاف المهاجم الجابوني بيير أيميريك أوباميانج الهدف الثاني لمارسيليا (ق56)، بينما سجل الظهير ميلفن بارد هدف التعادل لنيس (ق72).

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نيس إلى 48 نقطة في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد مارسيليا إلى 41 نقطة في المركز الثامن.