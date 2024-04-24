وفد المجلس الوطني الصيني للنسيج والملابس يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استقبل وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد من المجلس الوطني الصيني للنسيج والملابس، والذي يضم المؤسسات والكيانات الاقتصادية الصينية المعنية بصناعة المنسوجات، برئاسة لين يون فانج رئيس الجمعية الصينية الصناعية للحياكة وممثلي المجلس الفرعي لصناعة النسيج وعددا من الجمعيات والشركات المتخصصة فى المنسوجات، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمنطقة.

رحب جمال الدين بالوفد الصيني وأكد أن صناعة المنسوجات من الصناعات الهامة التي نجحت اقتصادية قناة السويس في جذبها خلال عام 2023 خاصة خلال الجولات الترويجية للمنطقة بدولة الصين في شهري مايو وأكتوبر.

وأضاف جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية بالإسماعيلية كان لها النصيب الأكبر في جذب استثمارات صناعة المنسوجات واستطاعت خلال عام جذب 13 شركة منها 7 تعاقدات فعلية معظمها من الشركات الصينية، موضحا أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تتوسط موانئ المنطقة شمالاً وجنوباً، وبالتالي يمكن للمستثمرين النفاذ للأسواق الخارجية من خلال مينائى شرق وغرب بورسعيد شمالاً وميناء السخنة جنوباً، وتتميز بتوافر الأيدي العاملة المدربة و المواد الخام والبنية التحتية اللازمة لصناعات المنسوجات.

وأشار جمال الدين إلى قدرة المنطقة الاقتصادية على دعم مستثمريها ومنحهم النفاذية إلى 100 مليون مستهلك بالسوق المصرية المحلية والوصول إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية من خلال إتفاقيات التجارة الحرة، بجانب دعم المنطقة الاقتصادية للتحول الأخضر في عمليات التصنيع و توفير الطاقة النظيفة خاصة صناعة المنسوجات.

من جهته، عبر لين يون فانج عن سعادته بحفاوة استقبال الوفد فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفا بزيارته للمنطقة على رأس وفد اقتصادي صيني في 2018 والتى شهدت تطورا ملحوظا خلال تلك السنوات وأصبحت واحدة من أهم المناطق الاقتصادية المتكاملة على مستوى العالم ويتضح ذلك من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق ووجود قطاعات صناعية تضم الصناعات المكملة والمغذية.

وأوضح لين يون فانج اهتمام اقتصادية قناة السويس بالتنمية المستدامة والهيدروجين الأخضر، قائلا إن الوفد يضم أبرز الشركات العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج والتي لديها الرغبة في الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية وتعد هذه الزيارة فرصة لدراسة كل التفاصيل المتعلقة بإقامة مشروعات المنسوجات عن قرب.

وتوجه الوفد إلى جولة تفقدية بمنطقة المطور الصناعي الصيني "تيدا – مصر" والتي تعد مثالاً لنجاح التعاون بين اقتصادية قناة السويس والاستثمارات الصينية.