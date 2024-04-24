مصرع سيدة التهمتها ماكينة حصاد القمح في الفيوم

لقيت سيدة بالفيوم مصرعها، بعد أن التهمتها ماكينة حصاد القمح بقرية قصر بياض التابعة لمركز أبشواي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بورود بلاغ بمصرع سيدة جذبها السير الخاص بماكينة درس القمح، أثناء مساعدة والدها في الحقل.

وكشفت التحريات التي أجراها المقدم أنور المصري، رئيس مباحث مركز أبشواي، تحت إشراف اللواء حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن السيدة المتوفاة تدعى "صباح.م، 35 عاما"، ربة منزل، جذبها سير ماكينة حصاد القمح من الخمار الذي كانت ترتديه، أثناء مساعدة والدها مما تسبب في وفاتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.