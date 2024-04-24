ألمانيا تعتزم استئناف التعاون مع الأونروا

قالت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان إن الحكومة تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة.

وحثت الوزارتان، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، الأونروا على تنفيذ سريع لتوصيات تقرير المراجعة بما يشمل تعزيز الرقابة الداخلية وكذلك تعزيز الإشراف الخارجي على إدارة المشروعات، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وجاء في بيان الوزارتين: "دعما لتلك الإصلاحات، ستستأنف الحكومة الألمانية قريبا تعاونها مع الأونروا في غزة كما فعلت أستراليا وكندا والسويد واليابان ودول أخرى".

ويأتي القرار بعد مراجعة قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا حول ما إذا كان بعض موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة متورطين في عملية طوفان الأقصى.

وخلصت المراجعة بشأن حيادية الأونروا، يوم الاثنين، إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم اتهاماتها للمئات من موظفي الأونروا بالانتماء لجماعات إرهابية في قطاع غزة.