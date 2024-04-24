JTI ترفع أسعار السجائر بقيمة تصل إلى 5 جنيهات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) مصر، تحديث أسعار منتجات السجائر التقليدية، ومن أبرز منتجات الشركة سجائر وينستون، وكامل، وجولد كوست، وتبغ الشيشة النخلة.

ورفعت الشركة أسعارها بقيمة تتراوح بين 2 و5 جنيهات حسب كل صنف.

وتأتي الأسعار الرسمية لمنتجات اليابان الدولية للتبغ JTI في مصر كالتالي: * وينستون أحمر بسعر 55 جنيهًا * وينستون أزرق بسعر 55 جنيهًا * وينستون سيلفر بسعر 55 جنيهًا

* وينستون كاستر بسعر 55 جنيهًا

* وينستون توت بسعر 57 جنيهًا

* كامل أصفر بسعر 60 جنيهًا

* كامل أزرق بسعر 60 جنيهًا

* كامل أكتيفيت بسعر 62 جنيهًا

* جولد كوست 35 جنيهًا

وتحث الشركة التجار والموزعين على الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة، حرصًا على مصلحة المستهلكين.