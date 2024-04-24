 JTI ترفع أسعار السجائر بقيمة تصل إلى 5 جنيهات - بوابة الشروق
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JTI ترفع أسعار السجائر بقيمة تصل إلى 5 جنيهات

محمد المهم
نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 9:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 9:14 م

أعلنت شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) مصر، تحديث أسعار منتجات السجائر التقليدية، ومن أبرز منتجات الشركة سجائر وينستون، وكامل، وجولد كوست، وتبغ الشيشة النخلة.

ورفعت الشركة أسعارها بقيمة تتراوح بين 2 و5 جنيهات حسب كل صنف.

وتأتي الأسعار الرسمية لمنتجات اليابان الدولية للتبغ JTI في مصر كالتالي: * وينستون أحمر بسعر 55 جنيهًا * وينستون أزرق بسعر 55 جنيهًا * وينستون سيلفر بسعر 55 جنيهًا

* وينستون كاستر بسعر 55 جنيهًا

* وينستون توت بسعر 57 جنيهًا

* كامل أصفر بسعر 60 جنيهًا

* كامل أزرق بسعر 60 جنيهًا

* كامل أكتيفيت بسعر 62 جنيهًا

* جولد كوست 35 جنيهًا

وتحث الشركة التجار والموزعين على الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة، حرصًا على مصلحة المستهلكين.

 

 

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