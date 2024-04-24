الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب 40 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن «الجيش استكمل قبل قليل هجومًا واسع النطاق طال حوالي 40 هدفًا تابعًا لحزب الله في محيط عيتا الشعب بجنوب لبنان، من خلال طائرات حربية وقصف مدفعي».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، أن من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها: مستودعات لتخزين الوسائل القتالية، وبنى تحتية تابعة لحزب الله.

وزعم أن «حزب الله يستخدم منطقة عيتا الشعب لأغراض إرهابية، ووضع فيها عشرات الوسائل القتالية والبنى التحتية المستخدمة في توجيه الضربات نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية».

وقبل قليل، زار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مقر القيادة الشمالية، حيث أجرى تقييمًا عملياتيًا مع قائدها اللواء أوري جوردين، وضباط الاستخبارات والعمليات في القيادة.

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت» العبرية، زعم جالانت، في تصريحات خلال الزيارة، قضاء بلاده على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان.

وأشار إلى أن «قادة حزب الله الذين تمت تصفيتهم مسئولون عن الهجمات التي شنت من جنوب لبنان؛ لإيذاء مواطني إسرائيل».

وادعى أن «نصف قادة حزب الله المتبقيين يختبئون ويتركون جنوب لبنان لعمليات الجيش الإسرائيلي»، قائلًا إن «الفترة المقبلة ستكون حاسمة، خاصة مع سعي بلاده لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم».

وأعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، استهداف مبنى فيه جنود إسرائيليون في مستوطنة أفيفيم، وإيقاعهم بين قتيل ‌وجريح.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «الهجوم يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‌‏على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، وتحديداً المجزرة في ‌‏حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين».

وأوضح في بيانه أن «عناصر المقاومة الإسلامية استهدفوا يوم الأربعاء 24-04-‌‌‌‏2024، مبنى يتواجد فيه جنود العدو في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة، وأوقعوهم بين قتيل ‌‏وجريح».



