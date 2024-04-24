شباك التذاكر السينما المصرية يحقق 103 ملايين جنيه و624 ألفا خلال أسبوعين

استطاع شباك تذاكر السينما في مصر، منذ انطلاق موسم عيد الفطر السينمائي، أن يحقق 103 مليون جنيه و624 ألفا، مقسمة على 4 أفلام جديدة طرحت قبل أسبوعين، بالإضافة إلى 589 حققها فيلم "الحريفة" المستمر في دور العرض منذ موسم منتصف العام.

كانت الصدارة على مدار الأسبوعين، لفيلم "شقو"، الذي حقق أمس، 802 ألف جنيه، ليواصل بذلك احتلال المركز الاول بين الأفلام المتنافسة، ويصل إجمالى إيراداته 52 مليون جنيه و152 ألفا.

الفيلم تأليف وسام صبرى، وإخراج كريم السبكى، ويشهد عودة الرباعى عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، ودينا الشربينى للعمل معا بعد تحقيقهم النجاح سويا قبل 6 سنوات من مشاركتهم فى مسلسل «جراند أوتيل» الذى عرض فى موسم رمضان 2016.

الفيلم الذى ينتمى إلى نوعية الأكشن مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء يمارسون أعمالا إجرامية ومشبوهة خارجة عن القانون وتواجههم صعوبات وأزمات عديدة تخلف عقبات خطيرة، حيث يجسد تايسون شخصية بلطجى يتعاون مع صديقه عمرو يوسف، وتقودهم ممارسة الأعمال المشبوهة، إلى أزمات وتبعات خطيرة، بينما تلعب الفنانة يسرا دورا مختلفا عنها حيث ظهرت فى الإعلان التشويقى للفيلم وهى بصحبة الثعابين، بينما تجسد أمينة خليل دور راقصة، فيما تقدم دينا الشربينى شخصية ممرضة بأحد المستشفيات.

ويشارك فى بطولة الفيلم أيضا كل من عباس أبو الحسن، ومحمد جمعة، ووليد فواز، كما يظهر الفنان أحمد فهمى ضيفا للشرف.

فى المركز الثانى جاء فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» محققا، 571 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته إلى 38 مليونا و329 ألف جنيه، وهو من إخراج أحمد الجندى، وتأليف شريف نجيب، وبطولة هشام ماجد، وهنا الزاهد، وبيومى فؤاد، وطوه دسوقى، ومحمد ثروت، والطفل جان رامز، وأحداثه تدور فى إطار كوميدى ممزوج ببعض الرومانسية، حول مهندس معمارى يجسده هشام ماجد متزوج من هنا الزاهد ويعيشان حياة تعيسة إلى أن يحدث شىء صدفة يغير مسار حياتهما بالكامل ويقودهما إلى عوالم موازية، فتصبح سعيدة وهادئة، وتتصاعد الأحداث فى إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية.

المركز الثالث كان من نصيب فيلم «عالماشى» محققا 133 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته إلى 10 ملايين و401 ألف جنيه، وهو من إخراج محمد الخبيرى، وتأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامى كيمز، وهدير الشريف، بطولة على ربيع، وكريم عفيفى، وآية سماحة، وصلاح عبدالله، وانتصار، وعبدالله مشرف.

الفيلم ينتمى لنوعية الكوميديا، من خلال شخصية هادى الموظف الكسول الذى تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي، ومن خلال البوستر يظهر على ربيع، وهو يجلس على الأريكة ويمسك «ريموت» التلفزيون وتظهر بجواره سلحفاة، حيث يعبر البوستر وبشكل كبير عن مضمون الفيلم، الذى يناقش قضية الكسل وتأثيرها على حياة الإنسان سواء الصحية أو الاجتماعية.

فى المركز الرابع جاء فيلم «أسود ملون» محققا 24 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته 2 مليون و153 ألف جنيه، هو من إخراج حسن البلاسى، وتأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، ويشارك فى بطولته كل من رنا رئيس، وبيومى فؤاد، ومحمد كيلانى، وميس حمدان، وأحمد فتحى، ومنة عرفة، وإبرام سمير، ومحمود حافظ، وصبا الرافعى، وطاهر أبو ليلة، كما يظهر فيه أيضا مغنى المهرجانات عصام صاصا.

الفيلم الذى كان يحمل اسم «المكلكعين»، قبل تغييره إلى «أسود ملون» كان من المقرر طرحه فى عيد الحب الماضى وتم تأجيله إلى عيد الفطر، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى رومانسى، ويتناول فكرة العلاقة بين الرجل والمرأة، خاصًة قصص الحب الحديثة، والظواهر التى تصاحبها، وعلاقة كل هذا بالحياة الحديثة التى نعيشها، ويجسد بيومى فؤاد فى الفيلم شخصية طبيب نفسى متخصص فى العلاقات العاطفية، بينما تجسد رنا رئيس شخصية منظمة حفلات زفاف ضمن الأحداث.

فيما احتل المركز الخامس والأخير فيلم "الحريفة"، المستمر فى المنافسة منذ الموسم الماضى، حيث حقق ألفى جنيه، ليصل إجمالى إيراداته خلال الأسبوعين الذي نافس خلالهما في موسم عيد الفطر، 589 ألف جنيه، فيما وصلت إيراداته بشكل عام على مدار 16 أسبوع عرض إلى 74 مليونا و330 ألف جنيه.

دخل «الحريفة»، قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الأسمية، والتى يتصدرها «بيت الروبى» بـ120 مليون جنيه؛ ليحتل «الحريفة» بذلك المركز السابع فى القائمة، بعد أن كسر الأرقام التى حققها فيلم «البدلة»، بطولة تامر حسنى، ويفصل «الحريفة» عن المركز السادس الذى يحتله فيلم «الممر»، أقل من 200 ألف جنيه فقط، حيث إن الممر حقق عند عرضه فى 2019 حوالى 74 مليونا و495 ألف جنيه.فيلم "الحريفة" تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وبطولة نور النبوي، وأحمد غزي، وكزبرة، ونور إيهاب، وخالد الذهبي، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد، وشريف الدسوقي، إلى جانب تواجد لاعب الكرة الأسبق محمد حسام ميدو داخل الفيلم كممثل لأول مرة.