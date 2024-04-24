ضبط زوجة متهمة بالتسبب في وفاة زوجها بمساعدة آخر في العاشر من رمضان

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات مصرع زوج إثر سقوطه من الطابق السادس بمدينة العاشر من رمضان؛ حيث تبين حدوث وفاته على يد زوجته وشخص آخر دفعاه من الطابق السادس إثر مشادة كلامية بينهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان بوصول المدعو تامر، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، جثة هامدة.

تبين حدوث وفاة المتوفى إثر سقوطه من أعلى عقار سكني في دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2171 جنح قسم ثان العاشر من رمضان 2024، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثمان إلى مشرحة الطب الشرعي في الزقازيق، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث.

تبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وشخص آخر، وذلك إثر مشاجرة بينهم دفعا خلالها الزوج المتهم ليسقط من الطابق السادس ويفارق الحياة، حيث تبين وجود خلافات زوجية بين الزوجة المتهمة وزوجها، وأنهما منفصلان منذ سنتان دون طلاق رسمي، وأنها كانت تنوي الزواج من المتهم الثاني، ويوم الواقعة حضر زوجها لأجل إنهاء الخلافات بينهما لكن تطور الأمر إلى مشادة دفعته الزوجة والمتهم الثاني فسقط من الطابق السادس ليفارق الحياة، وتم ضبط المتهمين والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.