مئات المستعمرين يقتحمون الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة من الخليل

اقتحم مئات المستعمرين، اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة من الخليل وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على المواطنين في تلك المناطق.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن مئات المستعمرين اقتحمت بحماية من جيش الاحتلال، الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة من الخليل، حيث نظم المستعمرون عددا من المسيرات الاستفزازية انطلقت من المستعمرات والبؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في مدينة الخليل وخارجها، باتجاه الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة من الخليل، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على المواطنين لتأمين اقتحامات المستعمرين.

وصعدت تلك القوات من إجراءاتها القمعية بحق المواطنين ومنعت حركتهم، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وأغلقت جميع الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى الحرم، لتأمين اقتحامات المستعمرين للحرم وساحاته.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين، اعتبارا من اليوم الأربعاء، ولمدة يومين، بذريعة الأعياد اليهودية.

واستنكر مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة، إغلاق الحرم الإبراهيمي، معتبرا ذلك تعديا سافرا على حرمة الحرم، واعتداءً استفزازيًا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى الحرم، لتأمين احتفالات المستعمرين بعيد الفصح اليهودي في الحرم وساحاته، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأكد شهود عيان، أن قوات الاحتلال كثفت وجودها عند جميع المداخل المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، لتأمين وصول المستعمرين إلى مدينة الخليل والمناطق الأثرية بذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية، كما أغلقت بعض الأسواق في البلدة القديمة.

يشار إلى أن الاحتلال يغلق الحرم 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب الحق من المصلين الفلسطينيين.