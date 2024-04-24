الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين والانضمام الى الحراك الدولي الذي يدعو الى تطبيق فعلي لحل الدولتين، واحترام حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة.

وأعربت في بيان لها، صباح الأربعاء، عن ترحيبها بتصريحات وزيرة خارجية جامايكا كامينا جونسون سميث، خلال إعلانها لقرار بلادها، الذي دعت فيه الى التزام الدول بالحلول الدبلوماسية، وفقا للقانون الدولي بدلا من الحلول العسكرية.

وأشارت وزيرة خارجية جامايكا، إلى أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية، خاصة للعديد من النساء والأطفال الذين يعانون يوميا.

وقالت الوزارة إن «هذا الموقف يتماشى مع التزام جامايكا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الدول، فضلا عن حقوق الشعوب كافة في تقرير مصيرها».

وشددت على أن «الموقف المبدئي لجامايكا يؤكد ضرورة تكاتف الدول في أخذ خطوات فعلية؛ من أجل إعادة مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد والعدالة والمساواة بين الشعوب كافة».

وجددت الخارجية الفلسطيني، مطالبتها من جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت.

وأعلنت دولة جامايكا اليوم الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطين، لتكون بذلك الدولة الـ142 التي تعترف بها، بعد تزايد المطالبات الدولية بحل الدولتين مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وزيرة خارجية جامايكا كامينا جونسون سميث، إن الاعتراف بدولة فلسطين قُرر عقب مداولات في مجلس وزراء كينجستون، مؤكدة مواصلة بلادها الدعوة إلى حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل ما وصفته «الصراع الطويل الأمد».

وأضافت أن اعتراف جامايكا بدولة فلسطينية يعزز التوصل إلى حل سلمي يدعم كرامة الفلسطينيين وحقوقهم ويضمن أمن إسرائيل، وفق تعبيرها.

وأعربت سميث، عن مخاوف بلادها بشأن الحرب في غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة، داعية إلى التوصل لحل من خلال الحوار الدبلوماسي بدلا من الأعمال العسكرية.

كما جددت دعم جامايكا لوقف فوري لإطلاق النار، وزيادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.