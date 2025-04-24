السكرتير المساعد ببني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح في مدينة الفشن

واصل اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، متابعاته الميدانية لسير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بدائرة المحافظة، للوقوف على مستوى الأداء وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين أو العاملين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من التيسيرات لإنهاء الملفات وفق القوانين والضوابط المنظمة.

وفي هذا السياق، زار السكرتير العام اللواء سامي علام، المركز التكنولوجي التابع بمدينة الفشن والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، بحضور علي حماد رئيس المدينة، ونواب رئيس المدينة والتنفيذيين المعنيين بملف التصالح بالوحدة المحلية، حيث تم متابعة انتظام العمل أيام العطلات الرسمية، خاصة بعد صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء 6 أشهر إضافية، اعتبارا من 5مايو المقبل، وذلك في إطار توجه الدولة بالتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وخلال الجولة، أكد السكرتير العام المساعد توجيهات المحافظ محمد هاني غنيم، بسرعة التعامل مع الملفات المتأخرة، وتقديم الدعم الفني اللازم للجان المختصة، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة والدقة في الأداء، خاصة وأن ملف التصالح يحظى بمتابعة يومية من المحافظ.

وشدد على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لإنجاز الملفات في التوقيتات المحددة، وتقديم الدعم الكامل للمواطنين.