شهدت اسطنبول سلسلة من الزلازل اليوم الخميس، حيث أعلنت وكالة إدارة الكوارث التركية اليوم الخميس عن وقوع هزات ارتدادية جديدة ، بلغت قوة إحداها 1ر4 درجة على مقياس ريختر.

وتأتي الهزات الارتدادية بعد وقوع زلزال بقوة 2ر6 درجة على مقيار ريختر أمس الأربعاء في بحر مرمرة، قبالة أكبر المدن التركية، أعقبه أكثر من 185 هزة ارتدادية تراوحت قوتها ما بين 4 و 5 درجات.

وقال وزير الصحة كمال مميش أوغلو عبر منصة " اكس"" إن 236 شخصا أصيبوا، بينهم 173 شخصا في اسطنبول. وتلقى 15 شخصا العلاج في المستشفى، في حين أصيب البعض جراء القفز فزعا من المباني.