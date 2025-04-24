الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لمناطق في شمال غزة ويتعهد بشن هجوم قوي

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أوامر إخلاء جديدة لمناطق في بيت حانون والشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة بيت حانون والشيخ زايد، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم!».

وزعم «تنفيذ عمليات قنص وأنشطة إرهابية انطلاقًا من المنطقة المذكورة ضد قوات الجيش»، مضيفًا: «سننفذ هجومًا قويًا يطال المنطقة التي يتم استخدامها لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية»، بحسب تدوينته.

وادعى أن «حماس وجماعات المقاومة الأخرى، تتحمل المسئولية الكاملة عن نزوح ومعاناة المدنيين»، داعيًا السكان إلى الانتقال بشكل فوري غربًا إلى مدينة غزة.

وجددت الطائرات الإسرائيلية قصفها مساء اليوم الخميس، لمناطق مختلفة من قطاع غزة، ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

واستشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، وسط القطاع.

وقالت مراسلة «وفا» إن 4 شهداء ارتقوا، في قصف طيران الاحتلال شقة داخل برج الصديق خلف مجمع الصحابة في مدينة غزة.

وفي وقت سابق، تمكن مواطنون من انتشال جثامين 5 شهداء، بعد قصف للاحتلال استهدف مواطنين في شارع النخيل بحي التفاح شرق مدنية غزة.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 50 شهيدًا (منهم شهيدين انتشال)، و152 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 51 ألفًا و355 شهيدًا، و117 ألفًا و248 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (تاريخ استئناف الحرب على غزة)، إلى 1978 شهيدًا، و5207 إصابات.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.