الجزائر تقتني مروحيات وايلدكات المضادة للغواصات

كشف موقع "armyrecognition"، أن الجزائر وقعت عقدا لتوريد ثلاث مروحيات من طراز "AW159 وايلدكات" لتعزيز القدرات المضادة للغواصات لدى كورفيتات فئة "الظافر".



في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للبحرية الجزائرية، أفاد الموقع المتخصص في الشأن العسكري، أن "الجزائر وقعت عقدا بتاريخ 13 مارس 2025، مع شركة ليوناردو الإيطالية لتوريد ثلاث مروحيات من طراز AW159 وايلدكات، ومن المتوقع أن تكتمل عمليات التسليم بحلول عام 2027.



ورجح الموقع، أن "تنشر هذه المروحيات على متن كورفيتات الظافر الجديدة التابعة للبحرية الجزائرية، والمبنية في الصين من قبل شركة CSSC، لتعزيز قدرات البحرية الجزائرية في الحرب المضادة للغواصات (ASW) والحرب المضادة للسفن السطحية".

واحتل أسطول البحرية الجزائري، المركز الـ14 عالميا، والأول عربيا وإفريقيا، ضمن مؤشر "غلوبال فاير باور"، لقوة أسطول البحرية، لسنة 2024.

ويأخذ التصنيف بعين الاعتبار، جميع أنواع السفن الحربية التي تحوزها كل دولة، بما في ذلك حاملات الطائرات والغواصات وحاملات المروحيات والكورفيتات والفرقاطات وسفن الهجوم البرمائية وسفن الدعم والسفن المساعدة. في حين لم يأخذ التصنيف بعين الاعتبار، السفن قيد التطوير أو قيد الطلب.

وتحوز الجزائر وفقا للمؤشر، 213 آلية عسكرية بحرية، فيما تجاوزت البحرية الجزائرية، نظيراتها من فرنسا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات، والمغرب وألمانيا، وغيرها.

كما احتلت الجزائر المركز الثاني عربيا وإفريقيا، والأول مغاربيا من حيث مؤشر "غلوبال فاير باور" للفرقاطات، فيما وضع المؤشر، قوة أسطول الغواصات الجزائري، في المركز السابع عشر دوليا.