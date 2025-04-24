جماعة الحوثي: عدوان أمريكي يستهدف مديريتين بصنعاء

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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الخميس، "استهداف عدوان أمريكي لمديريتي الحيمة الداخلية ومناخة، بمحافظة صنعاء، وسط اليمن".

وأضافت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، في نبأ مقتضب، أن "العدو الأمريكي شن غارات استهدفت مديريتي الحيمة الداخلية ومناخة، بمحافظة صنعاء".

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وحتى الساعة 20:20 "ت.ج" لم تتوفر إفادة رسمية أمريكية في هذا الشأن.

وبدأت هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.