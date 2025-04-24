الاكتتاب في سندات الخزانة الخمسية الأمريكية في حدود المتوسط

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء نتيجة الاكتتاب في طرح السندات أجل خمس سنوات بقيمة 70 مليار دولار، حيث جاء الطلب عليها في حدود المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات الخمسية 995ر3% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 41ر2 مرة.

وباعت وزارة الخزانة الشهر الماضي سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 100ر4% ومعدل التغطية 33ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس الطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات أجل خمس سنوات 39ر2 مرة.

وباعت الوزارة أمس سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار وكان الطلب عليها أقل من المتوسط

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة يوم الخميس المقبل نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.