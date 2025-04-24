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أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستعقد عشرة اجتماعات بدءًا من الأحد القادم على النحو التالي:

الاجتماع الأول: وموعده يوم الأحد القادم، لمناقشة مشروع الموازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الإيرادية، مصلحة الجمارك، للسنة المالية 2024/2025.

الاجتماع الثاني: وهو خاص بمناقشة مشروع الموازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الإيرادية، مصلحة الضرائب العقارية، للسنة المالية 2024/2025.

الاجتماع الثالث: موعده عصر يوم الإثنين الموافق 28 أبريل، لمناقشة مشروع الموازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الإيرادية، مصلحة الضرائب المصرية، للسنة المالية 2024/2025.

الاجتماع الرابع: لنظر ومناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025.

الاجتماع الخامس: عصر يوم الثلاثاء الموافق 29/4/2025، لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2024/2025.

وفي الاجتماع السادس، تنظر اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2024/2025.

وأشار سالم إلى أن اللجنة تختتم اجتماعاتها صباح يوم الأربعاء الموافق 30/4/2025، بمناقشة عدد 4 طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب من عدة محافظات.