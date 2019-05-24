ذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي سجلت إصدار 7,463,259 تأشيرة حتى تاريخ 18 رمضان لهذا العام.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) -حسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته الوزارة مع مطلع العام الهجري الحالي- بأن مجموع القادمين إلى المملكة بلغ 6,964,943 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 925,246 معتمرًا، منهم 679,929 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 245,317 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,039,697 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وأضافت (واس) ، أن المؤشر الأسبوعي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة والذي بلغ عددهم 10,852 موظفا، منهم 8,978 من الذكور، و 1,874 من الإناث.

ولفتت إلى أن وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6,185,504 معتمرين، وعن طريق المنافذ البرية وصل 671,356 معتمرًا، فيما سجل وصول 108,083 معتمرا عبر المنافذ البحرية، مشيرة إلى أن أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان بعدد 1,530,855 معتمرا، تليها إندونيسيا بعدد 934,827 معتمرا، بعدها الهند بعدد 635,675 معتمرا، ثم مصر بعدد 524,728 معتمرا، وتركيا خامسا بعدد 300,517 معتمرًا؛ لتأتي بعدها كل من: الجزائر بعدد 353,425 معتمرا، واليمن بعدد 323,083 معتمرا، ماليزيا بعدد 269,554 معتمرا، العراق بعدد 268,179 معتمرا، الأردن بعدد 194,908 معتمرا.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات، والقدوم، والمغادرة؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.